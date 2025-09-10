Скидки
Организаторы «Вуэльты» приняли решение сократить дистанцию 18-го этапа веломногодневки

Организаторы «Вуэльты» приняли решение сократить дистанцию 18-го этапа веломногодневки
Организаторы «Вуэльты Испании» – 2025 приняли решение сократить 18-й этап веломногодневки, чтобы избежать новых срывов гонки из-за пропалестинских протестов. 18-й этап изначально должен был пройти по маршруту протяжённостью 27,2 км в городе Вальядолид.

«С целью обеспечения лучшей защиты этапа организаторы Вуэльты в координации с мэрией города Вальядолида и после консультации с коллегией комиссаров приняли решение, что завтрашняя разделка пройдёт по маршруту протяжённостью 12,2 км», — приводит слова пресс-службы «Вуэльты» Reuters.

Ранее активисты сорвали проведение двух этапов веломногодневки, перекрыв движение на финише этапов и заставив организаторов соревнований завершать их за несколько километров до финиша.

«Вуэльта Испании» – 2025 проходит с 23 августа по 14 сентября.

