Двукратный олимпийский чемпион Кипчоге примет участие в нью-йоркском марафоне

Двукратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике кениец Элиуд Кипчоге примет участие в нью-йоркском марафоне, который запланирован на 2 ноября в США. Для Кипчоге этот забег станет дебютным в Нью-Йорке.

«Мысль о забеге в Нью-Йорке всегда жила в моём сердце. Я с нетерпением жду возможности испытать всё это: услышать болельщиков, встретить людей и оставить долговечный след в беговом сообществе», – приводит слова Кипчоге NBC Sports.

40-летний Кипчоге показал второй результат в истории марафонских забегов в 2022 году в Берлине (Германия), завершив дистанцию за 2:01.09. В последний раз он побеждал в забегах в 2023 году, на том же Берлинском марафоне. С тех пор он занял 10-е место на Токийском марафоне – 2024, сошёл с дистанции на олимпийском марафоне в Париже и был шестым и девятым в Лондоне и Сиднее в 2025 году.

