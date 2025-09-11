Серебряного призёра ОИ-2020 американку Сондерс дисквалифицировали на 2,5 года

Серебряного призёра Олимпийских игр – 2020 в Токио в толкании ядра американку Рейвен Сондерс дисквалифицировали на 2,5 года из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает NBC Sports.

Сондерс была дисквалифицирована из-за нарушения правила о предоставлении местоположения для допинг-контроля. Сообщается, что она трижды за год проигнорировала это правило, что повлекло за собой отстранение от соревнований. Наказание, наложенное Американским антидопинговым агентством (USADA), отсчитывается от даты последнего нарушения — 26 декабря 2024 года.

Ранее Сондерс уже была отстранена от соревнований на 18 месяцев за аналогичные нарушения — с августа 2022-го по февраль 2024 года, после чего вернулась и в третий раз попала в олимпийскую команду США, заняв 11-е место на Играх в Париже в 2024 году.

Сондерс не принимала участия в официальных соревнованиях с августа 2024 года.