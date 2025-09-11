Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова переобъявили в розыск в России

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России, сообщается в данных базы МВД.

В 2017 году Родченков был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ) и был объявлен в международный розыск.

«Родченков Григорий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — говорится в базе МВД РФ.

Ранее в своей новой книге Родченков заявил о систематических сокрытиях Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) и Международным союзом биатлонистов (IBU) допинговых нарушений в биологических паспортах ведущих спортсменов, также упомянув в контексте этой темы Международный союз конькобежцев (ISU).

В качестве информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ранее он утверждал, что на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Российской Федерацией якобы была реализована допинговая программа, направленная на получение максимального количества медалей домашней Олимпиады.