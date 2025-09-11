Дональд Трамп посетит матч «Нью-Йорк Янкис», на котором почтят память жертв 11 сентября

Пресс-служба бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» сообщила, что президент США Дональд Трамп посетит матч команды с «Детройт Тайгерс», который состоится в четверг, 11 сентября.

Матч пройдёт на стадионе «Янки-стэдиум» в Южном Бронксе, который вмещает около 50 тысяч зрителей. Предматчевые церемонии будут посвящены памяти жертв и героев теракта 11 сентября.

«Гостям, имеющим билеты, настоятельно рекомендуется прибыть как можно раньше и запланировать дополнительное время на вход в связи с усиленными мерами безопасности на всех входах и выходах на стадион «Янки», — говорится в сообщении на странице «Янкис» в социальной сети Х.

Теракты 11 сентября — серия из четырёх координированных террористических актов-самоубийств, совершённых в США в 2001 году. В результате инцидента погибло более 3000 человек.