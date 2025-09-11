Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 18
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Бесстыдно, но прагматично и, вероятно, правильно». Карлсен — об игре Накамуры

«Бесстыдно, но прагматично и, вероятно, правильно». Карлсен — об игре Накамуры
Аудио-версия:
Комментарии

16-й чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался о том, как американский шахматист Хикару Накамура отбирается на турнир претендентов, участвуя в турнирах с более слабыми соперниками.

«Я в некотором роде восхищаюсь тем, как он это делает, потому что это так бесстыдно. Дело в том, что многие игроки, вероятно, выбрали бы турниры, где была бы всего пара международных матчей или что-то в этом роде. Но Хикару просто хочет быть уверенным в том, что он получит свои игры, и это прагматичный подход. Это абсолютно бесстыдно, но, вероятно, правильно. Похоже, что систему нужно немного подправить. Но я больше не участвую в этом. Так что всё в порядке», — приводит слова Карлсена Take Take Take.

Чтобы попасть на турнир претендентов в 2025 году по рейтингу, Накамуре нужно сыграть определённое количество классических шахматных партий до конца года. Накамура участвует в региональных турнирах в США, таких как чемпионат штата Луизиана и Открытый чемпионат Айовы.

Материалы по теме
Контроль времени в шахматах изменён. Неужели всё ради Магнуса Карлсена?
Контроль времени в шахматах изменён. Неужели всё ради Магнуса Карлсена?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android