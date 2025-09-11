Серебряный призёр ОИ-2024 по плаванию стал участником «Олимпиады на стероидах»

Серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по плаванию Бен Прауд стал первым британским спортсменом, который согласился участвовать в Enhanced Games («Олимпиада на стероидах»), сообщается на странице соревнований в социальных сетях.

На Enhanced Games Прауд выступит на дистанциях 50 метров баттерфляем и 50 метров вольным стилем. За мировой рекорд на дистанции вольным стилем организаторы игр готовы выплатить бонус в размере $ 1 млн, за рекорд в баттерфляе Прауд может получить $ 250 тыс.

Прауду 30 лет, он выигрывал серебро Игр-2024 в Париже на дистанции 50 метров вольным стилем, также в его активе два золота чемпионата мира (50 м баттерфляй, 50 м вольным стилем).

Enhanced Games впервые пройдут в мае 2026 года в Лас‑Вегасе (США). В рамках игр состоятся соревнования по лёгкой атлетике, плаванию и силовым видам спорта. Спортсменам будет разрешено использовать допинг, они будут находиться под наблюдением независимых медицинских специалистов.

Государственное агентство по спорту Великобритании (UK Sport) заявило, что осуждает всё, что представляет Enhanced Games, и разочаровано тем, что британские спортсмены поддерживают такие мероприятия.