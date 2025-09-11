«Чемпионат» выпустил спецпроект «20 лет в игре» — о главных победах российского спорта

В год 20-летнего юбилея редакции «Чемпионат» запустил масштабный спецпроект «20 лет в игре. Триумф российского спорта на «Чемпионате», в рамках которого предлагает вспомнить самые яркие победы наших спортсменов и рассказывает о том, как ковалась слава больших достижений.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!

От победы ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005-м до титула Марии Шараповой на «Ролан Гаррос» – 2012, от триумфа российских гандболисток на ОИ-2016 и памятного ЧМ-2018 до наших дней.

Мы родились 11 марта 2005 года. На протяжении 20 лет редакция отработала десятки крупных турниров, освещала спорт и заглядывала за кулисы событий, чтобы сделать жизнь каждого читателя немного лучше, информативнее и увлекательнее. Позади большой путь, но мы верим, что это только начало. Приятного просмотра!

Погрузиться в воспоминания и ознакомиться с нашим спецпроектом можно по данной ссылке.