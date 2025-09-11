Мамиашвили сообщил, что Садулаев ещё может принять участие в чемпионате мира

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что вероятность участия двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева в чемпионате мира в Загребе всё ещё есть. Ранее пресс-служба Международной федерации борьбы (World Wrestling) сообщила, что Садулаев пропустит турнир.

Чемпионат мира в Загребе пройдёт с 13 по 21 сентября.

— Заурбек Сидаков пока не получил визу.

— Садулаев сказал, что ещё есть три дня. Действительно ли ещё есть шанс, что он может попасть на чемпионат мира?

— Пока да.

— Команда уже прилетела в Хорватию?

— Часть уже в Хорватии, а части спортсменов пришлось поменять билеты, — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Абдулрашид Садулаев был включён в список борцов, которые получили разрешение от World Wresting на участие в соревнованиях. Однако спортсмен не смог вовремя получить шенгенскую визу для въезда в страну проведения турнира. На турнире в весовой категории до 97 кг его заменит серебряный призёр чемпионата мира – 2021 россиянин Магомед Курбанов.

Садулаев является действующим чемпионом мира в весовой категории до 92 кг. В финальной схватке он одолел олимпийского чемпиона – 2020 американца Дэвида Тейлора со счётом 7:0.

