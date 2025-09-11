Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 18
15:50 Мск
Вельтеджи может быть отстранена от ЧМ в Токио из-за допингового разбирательства

Эфиопская бегунья на средние дистанции Дирибе Вельтеджи может пропустить чемпионат мира в Токио из-за апелляции по делу о допинге, сообщает Reuters.

По данным источника, независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit (AIU)) запросила временное отстранение спортсменки на время рассмотрения дела о допинге.

23-летняя Вельтеджи, завоевавшая серебро в беге на 1500 метров на последнем чемпионате мира в Будапеште в 2023 году, была оправдана Эфиопским антидопинговым агентством в конце августа по делу о непредоставлении или отказе от сдачи допинг-пробы.

AIU обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и заявил, что потребовал лишить Вельтеджи права участвовать в соревнованиях до вынесения решения по делу. AIU заявила, что запрос о временном отстранении будет рассмотрен CAS до субботы, 13 сентября, когда Вельтеджи должна принять участие в женском забеге на 1500 метров на Национальном стадионе в Токио.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 13 по 21 сентября.

