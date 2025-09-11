В Москве открылся 25-й Кубок олимпийских чемпионов AAACUP по гребле на байдарках и каноэ

Юбилейный, 25-й Кубок олимпийских чемпионов AAACUP по гребле на байдарках и каноэ торжественно открылся на Гребном канале в Москве. Соревнования продлятся до 14 сентября.

На Кубке выступят более тысячи спортсменов — от юных участников младше 15 лет до ветеранов старше 55 лет. Среди них будут как любители, так и профессионалы, в том числе члены сборной России по гребле на байдарках и каноэ.

Фото: Пресс-служба Кубка Олимпийских чемпионов AAACUP

Помимо спортсменов России и Беларуси, за медали будут бороться атлеты из Италии, Испании, Венгрии, Аргентины, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Почётным гостем соревнований станет трёхкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира Наташа Душев-Янич.

Соревнования будут проводиться в традиционных дисциплинах гребли на байдарках (К1, К2, К4) и каноэ (С1, С2, С4) на дистанциях от 100 метров (SUPERSPRINT) до 5000 метров (SUPERLONG), включая смешанные двойки на 500 метров и эстафеты 4х500 метров. Кроме того, Кубок предлагает гонки на лодках «Дракон» (D10) на 2000 метров и соревнования на доске с веслом (SUP) на 2500 и 5000 метров. Также пройдут заезды «Отцы и дети» на 200 метров, а также студенческие гонки на лодках «Дракон». Состоится и звёздный заезд с участием титулованных спортсменов из других видов спорта и медийных личностей.

Фото: Пресс-служба Кубка Олимпийских чемпионов AAACUP

«Я очень рада вернуться в Москву, в 2010 году я участвовала в первенстве Европы до 23 лет. Никогда не участвовала в соревнованиях такого формата, мне очень любопытно попробовать свои силы. Я начинаю свои соревнования с длинной дистанции 5000 метров, все соперники очень сильные. Могу пожелать всем получить удовольствие от Кубка, показать свой максимум и тем, кто смотрит соревнования, – болеть за нас!» — сказала член сборной Италии, многократный призёр чемпионатов мира Сюзанна Чикали.

Фото: Пресс-служба Кубка Олимпийских чемпионов AAACUP

«Привет, я очень рад быть здесь, в Москве. Атмосфера на Гребном канале и все люди здесь невероятные. Только что прошла церемония открытия, было очень красочно, и я увидел страсть к спорту в России и желание передать спортивные ценности. Буду участвовать почти во всех дистанциях. Это мой первый визит в Россию, и я не мог дождаться, чтобы оказаться здесь. С нетерпением жду начала своих стартов», — отметил член сборной Италии, двукратный призёр чемпионата Европы Томмасо Фрески.

«Я первый раз в России и очень рад оказаться здесь. Меня очень хорошо приняли здесь, я рад, что могу участвовать и быть частью этого спортивного праздника!» — заявил член сборной Аргентины, дважды финалист Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион панамериканских игр Агустин Верниче.

