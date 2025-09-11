10 атлетов стали послами МОК по предотвращению манипулирования результатами соревнований

Объявлены имена 10 спортсменов-послов, которые будут заниматься предотвращением манипулирования результатами соревнований, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмены со всех континентов и из 10 различных видов спорта были объявлены послами новой кампании «Верь в спорт» – инициативы МОК, направленной на повышение осведомлённости спортсменов и официальных лиц об угрозе манипулирования результатами соревнований. Послами стали: Доминик Виндиш (Италия, биатлон), Марк Фрейзер (Канада, хоккей), Ю Ра Мин (Южная Корея, фигурное катание), Мателита Буадромо (Фиджи, плавание), Джейн-Энн Клэкстон (Австралия, хоккей), Эсра Гюмуш Кырыджи (Турция, волейбол), Кади Кануте Тункара (Мали, баскетбол), Хоцо Мокоена (ЮАР, лёгкая атлетика), Аяко Роккаку (Япония, бейсбол) и Артур Занетти (Бразилия, гимнастика).

Отмечается, что Виндиш, Фрейзер и Ю Ра Мин будут общаться со спортсменами и сопровождающими лицами на специальных стендах «Верь в спорт» в Олимпийских деревнях Милана и Кортины-д’Ампеццо на Олимпиаде 2026 года.

«Я хотел бы помочь спортсменам и членам команд лучше осознавать риски и правила борьбы с манипулированием результатами соревнований. Важно, чтобы мы поощряли их желание сообщать о нарушениях и объясняли, где и как это правильно делать», — сказал Виндиш.

Выбранные спортсмены прошли тщательный отбор, организованный Отделом олимпийского движения МОК по предотвращению манипулирования соревнованиями в тесном сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами, континентальными ассоциациями и международными федерациями, что обеспечило широкое представительство по видам спорта и регионам. Они также прошли обучающий семинар в Олимпийском доме в Лозанне (Швейцария).