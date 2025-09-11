Лучшая российская прыгунья с шестом Кнороз рассказала о своём серьёзном заболевании

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз рассказала, что ей диагностировали заболевание, связанное с вестибулярным аппаратом, из-за которого она пропустила августовский финал «Королевы спорта».

— На августовском чемпионате России по лёгкой атлетике вы с личным рекордом (4,86 м) победили в прыжках с шестом. Через две недели вас ждали на финальном этапе «Королевы спорта», но выяснилось, что вы досрочно завершили сезон из-за проблем со здоровьем. Что случилось?

— Врач поставил мне диагноз «доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение» (ДППГ). Простым языком — это головокружения, которые могут произойти в случайный момент и сопровождаются тошнотой и рвотой. От этого нет медикаментозного лечения, надо просто лежать и делать специальные упражнения, которые должны вернуть в работу твой вестибулярный аппарат.

Изначально это был полный ад — у меня небо с землёй поменялись, я не могла встать с кровати и до туалета шла на четвереньках. Полная дезориентация в пространстве. Пришлось вызывать скорую, потому что я думала, что у меня инсульт. Это, наверное, самое мерзкое чувство, которое у меня было в жизни. Лучше бы у меня что-то болело, чем вот так.

По этой причине, к сожалению, пришлось сняться с финала «Королевы спорта». Я впервые сталкиваюсь с такой проблемой, поэтому не знала, как долго мне придётся с ней бороться. Чем ближе был вылет на старт, тем больше я понимала, что, скорее всего, у меня не получится. В итоге, взвесив все «за» и «против», я поняла, что здоровье всё-таки важнее и нужно отказаться от соревнований. К тому же после я узнала, что на тот момент мне нельзя было летать. Так что решение точно оказалось верным.

— Этот синдром как-то связан с вашей профессиональной деятельностью?

— Нет, это никак не связано с тем, что я прыгаю с шестом и постоянно бьюсь головой о маты (смеётся). ДППГ может произойти с любым человеком в любое время. Так что я ещё рада, что была дома, когда всё случилось, а не на высоте, — приводит слова Кнороз Forbes.ru.