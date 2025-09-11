Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 18
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лучшая российская прыгунья с шестом Кнороз рассказала о своём серьёзном заболевании

Лучшая российская прыгунья с шестом Кнороз рассказала о своём серьёзном заболевании
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз рассказала, что ей диагностировали заболевание, связанное с вестибулярным аппаратом, из-за которого она пропустила августовский финал «Королевы спорта».

— На августовском чемпионате России по лёгкой атлетике вы с личным рекордом (4,86 м) победили в прыжках с шестом. Через две недели вас ждали на финальном этапе «Королевы спорта», но выяснилось, что вы досрочно завершили сезон из-за проблем со здоровьем. Что случилось?
— Врач поставил мне диагноз «доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение» (ДППГ). Простым языком — это головокружения, которые могут произойти в случайный момент и сопровождаются тошнотой и рвотой. От этого нет медикаментозного лечения, надо просто лежать и делать специальные упражнения, которые должны вернуть в работу твой вестибулярный аппарат.

Изначально это был полный ад — у меня небо с землёй поменялись, я не могла встать с кровати и до туалета шла на четвереньках. Полная дезориентация в пространстве. Пришлось вызывать скорую, потому что я думала, что у меня инсульт. Это, наверное, самое мерзкое чувство, которое у меня было в жизни. Лучше бы у меня что-то болело, чем вот так.

По этой причине, к сожалению, пришлось сняться с финала «Королевы спорта». Я впервые сталкиваюсь с такой проблемой, поэтому не знала, как долго мне придётся с ней бороться. Чем ближе был вылет на старт, тем больше я понимала, что, скорее всего, у меня не получится. В итоге, взвесив все «за» и «против», я поняла, что здоровье всё-таки важнее и нужно отказаться от соревнований. К тому же после я узнала, что на тот момент мне нельзя было летать. Так что решение точно оказалось верным.

— Этот синдром как-то связан с вашей профессиональной деятельностью?
— Нет, это никак не связано с тем, что я прыгаю с шестом и постоянно бьюсь головой о маты (смеётся). ДППГ может произойти с любым человеком в любое время. Так что я ещё рада, что была дома, когда всё случилось, а не на высоте, — приводит слова Кнороз Forbes.ru.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Полина Кнороз пропустит финал «Королевы спорта» из-за болезни
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android