Кнороз: у меня остаётся крохотная надежда на Олимпиаду и на возвращение в мировой спорт

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз заявила, что она надеется на возвращение на международную арену и участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

— Следующая Олимпиада в Лос-Анджелесе через три года. World Athletics остаётся единственной летней международной федерацией, которая не пускает россиян на свои старты. Как думаете, каковы шансы, что ситуация за это время изменится? И реально ли через три года вам остаться на том же уровне, что и сейчас?

— Если предположить, что я точно поеду на Олимпиаду-2028, то могу сказать — я свой уровень не только сохраню, я его приумножу. У меня остаётся крохотная надежда на Олимпиаду и на возвращение в мировой спорт. Я позитивный человек, поэтому всегда пытаюсь найти что-то хорошее.

— Так выходит, что большинство профессиональных спортсменов после завершения карьеры либо уходят в тренерскую работу, либо в политику, либо открывают какое-то своё дело. Не было ли у вас мыслей, кем быть после завершения карьеры?

— Сначала я никак не могла определиться и понять, что же мне ещё интересно, чем бы я хотела заниматься, и меня это даже начинало пугать. Когда ты всю жизнь крутишься в определённом месте и в определённой сфере, тебе тяжело рассматривать другие варианты, перспективы, потому что не понимаешь, что тебя там может ждать. Год-полтора назад, я поняла, что хочу развиваться в медиасфере. Работа с камерами и людьми — мне дали шанс попробовать себя в этом, и мне очень понравилось, — приводит слова Кнороз Forbes.ru.

