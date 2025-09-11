Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 18
15:50 Мск
Абдулрашид Садулаев не получил визу и не выступит на чемпионате мира по борьбе в Загребе

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев точно не выступит на чемпионате мира по спортивной борьбе в Загребе, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Турнир пройдёт с 13 по 21 сентября.

«Капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев не выступит в Загребе, ему не выдали шенгенскую визу. Его заменит Магомед Курбанов, въезд в Хорватию которого одобрили», — говорится в сообщении.

Абдулрашид Садулаев был включён в список борцов, которые получили разрешение от World Wresting на участие в соревнованиях.

Садулаев является действующим чемпионом мира в весовой категории до 92 кг. В финальной схватке он одолел олимпийского чемпиона – 2020 американца Дэвида Тейлора со счётом 7:0.

