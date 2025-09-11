Скидки
БК PARI представила новую рекламную кампанию «Пари и побеждай»

БК PARI представила новую рекламную кампанию «Пари и побеждай»
Букмекерская компания PARI представила масштабную рекламную кампанию «Пари и побеждай», которая разворачивается на телевидении, на digital-платформах и в социальных сетях. Основной посыл — игрок сам решает, во что верить и на что ставить. Проект создан совместно с креативным агентством ZEBRA HERO.

Главным элементом кампании стал яркий видеоролик. Визуальный ряд, саундтрек и сюжет подчёркивают, что ставки это не только про аналитику и статистику, а ещё про риск и эмоции. Музыкальное сопровождение видео выполнено в рэп-стиле с использованием живых инструментов, вокала и технологий искусственного интеллекта.

Представленные в ролике персонажи станут лицами рекламной кампании и появятся в дальнейших креативах. У каждого есть свой уникальный образ, отражающий уверенность, дерзость и другие ассоциирующиеся с современным игроком качества.

Слоган «Заряжай по-своему. Пари и побеждай» отражает суть кампании, где игрок ставит, как чувствует, и побеждает в своём собственном ритме.

«Кампания «Пари и побеждай» — это призыв делать ставки с лёгкостью, слушать только себя и не оглядываться на чужое мнение. В креативе мы отошли от визуальных и смысловых клише, которые используют остальные букмекеры, и создали свой стиль коммуникации о спорте и ставках. Мы верим, что беттинг — индивидуальная история, где каждый может проявить свои знания, опыт и, главное, веру в чудо, и, конечно, испытать незабываемые эмоции», — отметил директор по маркетинговым коммуникациям PARI Евгений Татарников.

«Основная тема проекта — это жизнь улиц, реалистичные и бытовые зарисовки из жизни простых парней. Мы стремились уловить мгновение наиважнейших эмоций, кульминацию каждого момента, за счёт поэтичного, выразительного образа сцапать жизнь в ловушку. Такие моменты выдающийся мастер Анри Картье-Брессон называл «решающими», — заявили в ZEBRA HERO.

