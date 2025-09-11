Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 18
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стал известен окончательный состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ-2025 в Загребе

Стал известен окончательный состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ-2025 в Загребе
Комментарии

Федерация вольной борьбы России объявила окончательный состав команды на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в Загребе (Хорватия) с 13 по 21 сентября.

До 57 кг. Муса Мехтиханов.
До 61 кг. Заур Угуев — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.
До 65 кг. Ибрагим Ибрагимов — чемпион Европы.
До 70 кг. Сайын Казырык.
До 74 кг. Заурбек Сидаков — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.
До 79 кг. Ахмед Усманов — чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
До 86 кг. Ибрагим Кадиев.
До 92 кг. Аманула Гаджимагомедов.
До 97 кг. Магомед Курбанов — чемпион Европы, призёр чемпионата мира.
До 125 кг. Абдулла Курбанов.

Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Официально
Абдулрашид Садулаев не получил визу и не выступит на чемпионате мира по борьбе в Загребе
Материалы по теме
Садулаев в России снова вынес всех! Но на чемпионат мира его всё равно могут не пустить
Садулаев в России снова вынес всех! Но на чемпионат мира его всё равно могут не пустить
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android