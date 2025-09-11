Стал известен окончательный состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ-2025 в Загребе

Федерация вольной борьбы России объявила окончательный состав команды на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в Загребе (Хорватия) с 13 по 21 сентября.

До 57 кг. Муса Мехтиханов.

До 61 кг. Заур Угуев — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.

До 65 кг. Ибрагим Ибрагимов — чемпион Европы.

До 70 кг. Сайын Казырык.

До 74 кг. Заурбек Сидаков — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.

До 79 кг. Ахмед Усманов — чемпион мира, двукратный чемпион Европы.

До 86 кг. Ибрагим Кадиев.

До 92 кг. Аманула Гаджимагомедов.

До 97 кг. Магомед Курбанов — чемпион Европы, призёр чемпионата мира.

До 125 кг. Абдулла Курбанов.

Отметим, что капитан сборной России, двукратный победитель Олимпийских игр Абдулрашид Садулаев в Загребе не выступит, так как ему не выдали шенгенскую визу. На турнире его заменит Магомед Курбанов.

