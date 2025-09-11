Легенда снукера Ронни О'Салливан назвал лучшего футболиста, теннисиста и боксёра в истории

Семикратный чемпион мира, легенда снукера англичанин Ронни О'Салливан в эфире TNT Sports назвал лучших представителей нескольких видов спорта за всю историю. Интересно, что, когда речь зашла про снукер, Ронни не стал называть себя.

Лучший футболист в истории: Диего Марадона.

Лучший олимпийский атлет в истории: Усэйн Болт.

Лучший теннисист в истории: Новак Джокович.

Лучший боксёр в истории: Мохаммед Али.

Лучший велогонщик в истории: Кристофер Фрум.

Лучший регбист в истории: Джона Лому.

Лучший снукерист в истории: Стивен Хендри.

Ронни О'Салливан — первый игрок в истории снукера, сделавший более 1300 сенчури-брейков за карьеру. Его включили в Зал славы снукера ещё в 2012 году.