Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 18
Легенда снукера Ронни О'Салливан назвал лучшего футболиста, теннисиста и боксёра в истории

Комментарии

Семикратный чемпион мира, легенда снукера англичанин Ронни О'Салливан в эфире TNT Sports назвал лучших представителей нескольких видов спорта за всю историю. Интересно, что, когда речь зашла про снукер, Ронни не стал называть себя.

Лучший футболист в истории: Диего Марадона.
Лучший олимпийский атлет в истории: Усэйн Болт.
Лучший теннисист в истории: Новак Джокович.
Лучший боксёр в истории: Мохаммед Али.
Лучший велогонщик в истории: Кристофер Фрум.
Лучший регбист в истории: Джона Лому.
Лучший снукерист в истории: Стивен Хендри.

Ронни О'Салливан — первый игрок в истории снукера, сделавший более 1300 сенчури-брейков за карьеру. Его включили в Зал славы снукера ещё в 2012 году.

