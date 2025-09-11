Итальянец Филиппо Ганна стал победителем 18-го этапа «Вуэльты»-2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

29-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers, серебряный призёр Олимпийских игр в Париже Филиппо Ганна стал победителем 18-го этапа гонки «Вуэльта». Он одержала победу с результатом 13.00,89.

Вторым стал Джей Вайн из Австралии (UAE Team Emirates XRG), тройку лидеров замкнул представитель Португалии Жоау Алмейда (UAE Team Emirates XRG).

«Вуэльта»-2025. Мужчины. Общий зачёт:

1. Филиппо Ганна (Италия) — 13.00,89.

2. Джей Вайн (Австралия) +01,00.

3. Жоау Алмейда (Португалия) +08,00.

4. Бруно Армирайл (Франция) +10,00.

5. Иво Оливейра (Португалия) +11,00.

«Вуэльта Испании» — шоссейная веломногодневка, которая проходит с 1935 года. Это одна из трёх крупнейших мужских многодневных велогонок в сезоне, наряду с «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс».