Усэйн Болт: в нынешних шиповках, думаю, я мог бы пробежать 100 м за 9,42 секунды

Усэйн Болт: в нынешних шиповках, думаю, я мог бы пробежать 100 м за 9,42 секунды
Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт заявил, что нынешний уровень шиповок сильно влияет на скорость атлетов. Болт считает, что в них мог бы пробежать 100 м за 9,42 секунды. Мировой рекорд на 100-метровке до сих пор принадлежит Усэйну (9,58 секунды), он установил его на ЧМ-2009 в Берлине.

«После моего ухода из спорта одной из тех, кто продолжил бегать, была Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. И я точно заметил: она стала быстрее с новыми шиповками. Я бы, наверное, бежал гораздо быстрее, если бы продолжил, если бы я знал, что шиповки достигнут такого уровня, возможно, я бы продолжил, потому что было бы здорово соревноваться на таком уровне и бежать так быстро. В нынешних шиповках, думаю, я мог бы пробежать 100 м за 9,42 секунды», — приводит слова Болта Lequipe.

