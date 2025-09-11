Скидки
Ни одной россиянке не удалось одержать победу в 7-м туре «Большой швейцарки» — 2025

Завершился 7-й тур масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025 у женщин, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 7-й тур. Некоторые результаты:

Екатерина Лагно (Россия) — Антоанета Стефанова (Болгария) – 0,5:0,5.
Лея Гарифуллина (Россия) — Карисса Йип (США) — 0:1.
Полина Шувалова (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария) — 0,5:0,5.
Александра Костенюк (Швейцария) — Харика Дронавалли (Индия) — 0,5:0,5.
Анна Шухман (Россия) — Элина Даниелян (Армения) — 0:1.
Ольга Гиря (Россия) – Ставрула Цолакида (Греция) — 0,5:0,5.
Анна Музычук (Украина) – Александра Мальцевская (Польша) – 1:0.
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Ирина Бульмага (Румыния) – 1:0.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

