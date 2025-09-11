Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу потерпел третье поражение подряд

Действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу потерпел третье поражение подряд
Комментарии

Действующий чемпион мира индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу потерпел третье поражение подряд на масштабном турнире ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

В 7-м туре соревнований Доммараджу проиграл 16-летнему представителю Турции Эдизe Гюрелю (0:1). Стоит отметить, что в середине партии Гукеш имел перевес, однако чемпион его упустил.

Ранее, в матче 6-го тура Доммараджу уступил греку Николасу Теодору, а в 5-м туре его оказался сильнее 16-летний Абхиманью Мишра.

В мировом лайв-рейтинге Гукеш уже опустился на 10-ю строчку.

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android