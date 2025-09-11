Действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу потерпел третье поражение подряд

Действующий чемпион мира индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу потерпел третье поражение подряд на масштабном турнире ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

В 7-м туре соревнований Доммараджу проиграл 16-летнему представителю Турции Эдизe Гюрелю (0:1). Стоит отметить, что в середине партии Гукеш имел перевес, однако чемпион его упустил.

Ранее, в матче 6-го тура Доммараджу уступил греку Николасу Теодору, а в 5-м туре его оказался сильнее 16-летний Абхиманью Мишра.

В мировом лайв-рейтинге Гукеш уже опустился на 10-ю строчку.

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.