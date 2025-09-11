Ян Непомнящий одержал победу в 7-м туре «Большой швейцарки», Горячкина сыграла вничью

Российские шахматисты с переменным успехом провели 7-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Открытый турнир. 7-й тур. Результаты россиян:

Рауф Мамедов (Азербайджан) — Ян Непомнящий (Россия) – 0:1.

Даниил Дубов (Россия) — Энди Вудворд (США) – 0,5:0,5.

Алексей Широв (Испания) — Андрей Есипенко (Россия) – 0,5:0,5.

Иван Землянский (Россия) — Володар Мурзин (Россия) – 0,5:0,5.

Евгений Наер (Россия) — Александр Грищук (Россия) – 0,5:0,5.

Максим Матлаков (Россия) — Лу Шанлэй (Китай) – 0,5:0,5.

Александр Донченко (Германия) — Владислав Артемьев (Россия) – 0:1.

Расмус Сване (Германия) — Александра Горячкина (Россия) – 0,5:0,5.

Отметим, что Непомнящий после седьмого тура имеет в своём активе 4,5 очка и на 1 балл отстаёт от группы лидеров «Большой швейцарки».

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс.