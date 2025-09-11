Усэйн Болт: таланты сейчас есть, но не думаю, что они смогут побить мой мировой рекорд

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт оценил вероятность того, что в скором времени его мировые рекорды будут побиты.

«Я думаю, что таланты, безусловно, есть, и те, кто придёт в дальнейшем, будут делать прекрасные вещи, но на данный момент я не думаю, что они смогут побить мой мировой рекорд», — приводит слова Болта Lequipe.

За время выступлений Болт стал автором восьми мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 м на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 м (9,58 с) и 200 м(19,19 с), а также в эстафете 4×100 м в составе сборной Ямайки — 36,84 с.