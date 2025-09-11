В Курске при поддержке ПСБ открылся новый спортивный кластер

В парке «Боевая дача» в Курске открылся современный спортивный кластер с беговой трассой и воркаут-зоной. Проект реализован в рамках соглашения между ПСБ, Всероссийской федерацией лёгкой атлетики и Правительством Курской области.

Первый этап строительства уже завершён. Теперь любители спорта могут тренироваться на беговой трассе протяжённостью 3,6 км и заниматься в воркаут-зоне, оснащённой 60 тренажёрами, в том числе специализированными для детей и людей с ограниченными возможностями.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ, глава ВФЛА Пётр Фрадков, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

В следующем году на втором этапе строительства будет возведён беговой центр с раздевалками, душевыми, зоной хранения и залом для растяжки.

«Современный спортивный кластер стал ещё одним шагом в развитии лёгкой атлетики в регионе. Этот проект, который реализуется ВФЛА при финансовой поддержке ПСБ, имеет большое стратегическое значение для Курской области. Он не только решает проблемы дефицита качественных спортивных площадок, но и формирует точку притяжения для молодёжи и взрослых, способствуя популяризации массового спорта и активного образа жизни, делая спорт доступным для всех. Мы видим, с каким вниманием подходит руководство Курской области к спорту в целом и к лёгкой атлетике в частности. Надеюсь на тесное и плодотворное сотрудничество в дальнейшем», — отметил на открытии Пётр Фрадков.

«Вместе с ПСБ мы делаем спорт и отдых частью повседневности людей всех возрастов и возможностей. Уверен, что новый спортивный кластер станет любимым местом для тысяч семей, выводя городскую среду Курска на новый уровень», — сказал Александр Хинштейн.