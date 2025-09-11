«Мне удалось его наказать». 16-летний Гюрель — о победе над чемпионом мира Доммараджу

16-летний турецкий гроссмейстер Эдиз Гюрель прокомментировал победу над действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу в рамках 7-го тура масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

– Ты обыграл чемпиона мира. Что чувствуешь сейчас?

– Я невероятно счастлив! Это была очень тяжёлая игра, я горжусь, что она закончилась моей победой.

– Как тебе это удалось?

– Это было очень тяжело. Я допустил несколько ошибок в начале игры, поэтому мне пришлось помучиться в течение нескольких ходов. А когда позиция стала сложной, ему не хватало времени. Тут-то он и допустил ошибку, а мне удалось его за это наказать.

– У Гукеша три поражения подряд, два из которых — от 16-летних игроков. К тому же стало очень много молодых шахматистов на высоком уровне. Можно ли сказать, что ваше поколение сильнее предыдущего или пока рано?

– Я бы так не сказал. Да, возможно, у нас есть какое-то преимущество. Например, мы можем играть дольше, тратить больше энергии, чем игроки других поколений. Но и у их представителей есть свои плюсы. Я имею в виду, что они тоже очень хорошие игроки. Такое просто случается, даже три поражения подряд. Это очень тяжёлый турнир, но все мы будем биться дальше! — сказал Гюрель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

