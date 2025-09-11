Иглесиас: протесты на «Вуэльте» важнее, чем спорт, речь идёт о геноциде

Форвард «Сельты» Борха Иглесиас прокомментировал протесты в поддержку Палестины, из-за которых были прерваны и изменены несколько этапов веломногодневки «Вуэльта». По словам футболиста, внимание к срыву соревнований не должно перевешивать обсуждение гуманитарной катастрофы.

«Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации находимся. Иногда приходится требовать элементарного — соблюдения прав человека, которых часто не хватает. Любая ситуация подходит для того, чтобы попытаться сделать мир лучше и напомнить о несправедливости. Но меня удивляет, что мы уделяем больше внимания остановке спортивного события, чем геноциду. Мне это трудно понять», — приводит слова Иглесиаса As.

