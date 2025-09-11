«Вероятно, это правда». Гюрель — о том, что Карлсен сильнее действующего чемпиона мира

16-летний турецкий гроссмейстер Эдиз Гюрель высказался о расстановке сил среди топов в современных шахматах.

– Гукеш — чемпион мира, но многие считают лучшим в мире — Магнуса Карлсена. Что думаешь об этом?

– Я думаю, что это, вероятно, правда. Но Гукеш стал чемпионом мира в 18 лет, что безумно впечатляет! Никто никогда не делал такого. Гукеш, очевидно, великолепный шахматист, он вдохновил многих.

– С кем бы тебе было интереснее сыграть: с Магнусом или с Гукешем?

– Я уже играл с ними обоими, но с Магнусом встречался в блице. Я бы хотел сыграть с ним в классику, как я сделал это с Гукешем, — сказал Гюрель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.