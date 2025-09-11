Россияне не выступят на первом этапе Кубка мира по плаванию в США — источник

Российские пловцы не примут участия в первом этапе Кубка мира по плаванию, который пройдёт в Кармеле (США) с 10 по 12 октября. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, изданию «Матч ТВ».

Сейчас российские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Международная федерация плавания (World Aquatics) в ноябре 2024 года подтвердила, что допускает россиян и белорусов к стартам при соблюдении ряда условий, однако их участие остаётся выборочным.

Ранее сообщалось, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) рассматривает возможность проведения этапа Кубка мира по плаванию в сезоне-2025/2026 в Казани.

