«Жаба душила, удивилась ценам». Кнороз — о стоимости спортивных вещей

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз поделилась, что после ухода зарубежного производителя Nike ей пришлось самостоятельно покупать спортивную одежду и она была неприятно удивлена ценами. По словам спортсменки, раньше она не тратилась на экипировку, потому что была на контракте с Nike.

«Меня как человека, который вечно копит, просто душила жаба покупать спортивные вещи. Но потом Nike ушёл, и мне пришлось. Я неприятно удивилась ценам. Я никогда не отдам кучу денег за футболку или лосины. Для меня важна практичность. На соревнованиях я могу выбрать красивый комбинезон, а для тренировок мне главное, чтобы одежда была удобной», — приводит слова Кнороз Forbes.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!