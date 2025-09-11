УЕФА определил города-хозяева трёх крупных футзальных турниров

Исполнительный комитет УЕФА подтвердил места проведения нескольких футзальных соревнований ближайших лет. Финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу 2026 года пройдёт в итальянском Пезаро, чемпионат Европы среди женщин 2027 года примет хорватский Осиек, а юношеский турнир до 19 лет 2027 года состоится в Астане. Об этом сообщили в официальном аккаунте УЕФА в социальной сети.

УЕФА проводит Лигу чемпионов в мини-футболе ежегодно. Действующим победителем является клуб «Пальма» из Испании. Женский чемпионат Европы впервые провели в 2019 году, к слову, все три розыгрыша победителем становилась сборная Испании. Российская команда завоевала бронзу первого турнира.