Усэйн Болт — о намерении Лайлза побить его рекорды: Ноа так же безумен, как Гэтлин

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт критически отреагировал на мысль о том, что олимпийский чемпион 2024 года, шестикратный чемпион мира американский спринтер Ноа Лайлз может побить его рекорды.

«Ноа так же безумен, как Джастин Гэтлин в моё время. Для меня это просто разговоры. Мы с Гэтлином постоянно сталкивались лбами, но он появился в эпоху, когда провокации были нормой для всех. Я никогда никого не слушал. Я знал, что, если буду готов, он может говорить всё, что захочет. Это никогда не станет проблемой. Думаю, со временем, с появлением новых шиповок и новых технологий появятся и новые спортсмены высочайшего уровня, которые добьются успеха и, возможно, побьют мои рекорды. Однако помимо технологий, нужен ещё и талант», — приводит слова Болта 20minutos.es.