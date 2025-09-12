Скидки
Усэйн Болт — о намерении Лайлза побить его рекорды: Ноа так же безумен, как Гэтлин

Усэйн Болт — о намерении Лайлза побить его рекорды: Ноа так же безумен, как Гэтлин
Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт критически отреагировал на мысль о том, что олимпийский чемпион 2024 года, шестикратный чемпион мира американский спринтер Ноа Лайлз может побить его рекорды.

«Ноа так же безумен, как Джастин Гэтлин в моё время. Для меня это просто разговоры. Мы с Гэтлином постоянно сталкивались лбами, но он появился в эпоху, когда провокации были нормой для всех. Я никогда никого не слушал. Я знал, что, если буду готов, он может говорить всё, что захочет. Это никогда не станет проблемой. Думаю, со временем, с появлением новых шиповок и новых технологий появятся и новые спортсмены высочайшего уровня, которые добьются успеха и, возможно, побьют мои рекорды. Однако помимо технологий, нужен ещё и талант», — приводит слова Болта 20minutos.es.

Комментарии
