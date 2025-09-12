В ВАДА заявили, что РУСАДА всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) по итогам заседания исполкома в Праге заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не соответствует требованиям антидопингового кодекса.

«Существует три несоответствующих требованиям подписанта Кодекса: национальные антидопинговые организации России и Шри-Ланки, а также Международная федерация фитнеса и бодибилдинга», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск ВАДА и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Причиной стало непредставление достоверных данных Laboratory Information Management System (LIMS) и связанных с ними материалов московской лаборатории за 2012–2015 годы.