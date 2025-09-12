Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 19
15:50 Мск
Евгения Чикунова показала, как проходит её день на сборах на Кипре

Вице-чемпионка мира по плаванию Евгения Чикунова опубликовала короткий видеоролик, в котором показала, как проходит её день на сборах на Кипре.

20-летняя спортсменка просыпается в 7:15, в 8:30 отправляется на разминку, а в 11:00 — в зал. С 12:15 до 14:00 спортсменка отдыхает, с 14:00 до 16:00 у неё дневной сон. Во второй половине дня Чикунова проводит тренировку в бассейне, после чего идёт на ужин и в 23:00 ложится спать.

Чикунова с командой находится на сборах на Кипре с 5 сентября.

На минувшем чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом. Также в активе пловчихи есть две серебряных награды ЧМ на короткой воде и золото ЧЕ на короткой воде на этой дистанции.

