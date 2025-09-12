Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 19
15:50 Мск
Двукратная олимпийская чемпионка объявила о возвращении к соревнованиям

Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по сноуборду американка Джейми Андерсон объявила, что возвращается к соревнованиям.

Андерсон 34 года, она выигрывала золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи и Игр-2018 в Пхёнчхане в слоупстайле, серебро ОИ-2018 в биг-эйре. Спортсменка приостанавливала выступления, чтобы сосредоточиться на семье и личных проектах, у неё двое детей. Андерсон после возвращения поставила перед собой цель пройти квалификацию на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Не знаю, откуда это взялось, но я горю желанием. Как всегда, буду плыть по течению, доверять своей интуиции и действовать по обстоятельствам. Путешествовать с семьёй из четырёх человек, вероятно, будет очень сложно, но я чувствую вдохновение и снова хочу освоить несколько трюков, которые делала до материнства», — приводит слова Андерсон сайт Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.

За два месяца до следующего отборочного турнира на Олимпиаду-2026 Андерсон присоединится к сборной США по сноуборду на сборах в Новой Зеландии.

Зимняя Олимпиада-2026 в Милане (Италия) пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.

Комментарии
