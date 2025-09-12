Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 19
Коу заявил, что россияне не поучаствуют на ЧМ в Токио и на других крупных соревнованиях

Коу заявил, что россияне не поучаствуют на ЧМ в Токио и на других крупных соревнованиях
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские спортсмены не могут быть допущены до участия в предстоящем чемпионате мира в Токио и в ближайших крупных соревнованиях, пока не будет достигнуто мирное урегулирование ситуации на Украине.

«Совершенно очевидно, что нам нужен полный состав участников, нам нужна твёрдая позиция. Нам нужно мирное соглашение, прежде чем мы сможем изменить эту ситуацию. Но ничего не изменилось. Я молю бога, чтобы ситуация изменилась — и не только в лёгкой атлетике, — потому что дальше так не может продолжаться», — сказал Коу на пресс-конференции перед стартом чемпионата мира.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 13 по 21 сентября.

