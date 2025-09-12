Абдулрашид Садулаев сделал заявление после недопуска на ЧМ по борьбе в Загребе

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев поблагодарил всех за поддержку после недопуска на чемпионат мира в Загребе из-за визовых проблем.

«Ассаламу алейкум, друзья! Думаю, многие уже знают, что я не смогу выйти на ковер в Загребе…

Мы провели три серьёзных сбора, подошли к чемпионату мира в полной боевой готовности, но история повторяется – вопрос с шенгенской визой так и не был решён. Это тяжело принять, ведь весь сезон мы готовимся именно к главным стартам.

В эти дни я особенно чувствую вашу поддержку – звонки и сообщения от болельщиков со всего мира придают мне силы. Огромное спасибо каждому! Я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия. Я принимаю это испытание от Всевышнего с терпением и смирением, веря, что в Его воле есть мудрость и благо.

Благодарю руководство нашей страны, которое до последнего пыталось помочь. Всей нашей команде желаю показать максимум своих возможностей. Удачи и моему дублёру Магомеду Курбанову — ждём побед!" — написал Садулаев в телеграм-канале.

29-летний Садулаев ранее был включён в список борцов, которые получили разрешение от World Wresting на участие в соревнованиях.

Садулаев является действующим чемпионом мира в весовой категории до 92 кг. В финальной схватке он одолел олимпийского чемпиона – 2020 американца Дэвида Тейлора со счётом 7:0.

Чемпионат мира в Загребе пройдёт с 13 по 21 сентября.