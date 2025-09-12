«Не обедаю». 53-летний трёхкратный призёр ОИ раскрыл секрет своего долголетия в спорте

53-летний японский прыгун с трамплина, трёхкратный призёр Олимпийских игр Нориаки Касаи рассказал, за счёт чего может продолжать выступать на профессиональном уровне в таком возрасте.

«Я не обедаю. Сначала я делал это, чтобы похудеть, но теперь это помогает мне лучше спать. Утром я черпаю энергию из риса и хлеба, а салат ем только в полдень. В сезон, когда мне нужно сбросить ещё больше килограммов, я пропускаю завтрак и пью только чёрный кофе. Иногда вечером я чувствую голод, но желание добиться успеха сильнее аппетита.

Также я всегда беру с собой своё постельное бельё. Матрасы и подушки за границей слишком мягкие. Мой матрас можно свернуть, поэтому я легко могу перевозить его по Европе, так как часто путешествую на машине. Для меня это незаменимый спутник, — сказал Касаи в интервью President.jp.

В книге Касаи «Преодолевая границы» говорится о том, что ещё спортсмен регулярно занимается бегом.

Касаи продолжает выступать на профессиональном уровне, он выиграл серебро ОИ-1994 в Лиллехаммере, серебро и бронзу Игр-2014 в Сочи. Японец является двукратным серебряным и пятикратным бронзовым призёром чемпионатов мира.