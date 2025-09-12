Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 19
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Не обедаю». 53-летний трёхкратный призёр ОИ раскрыл секрет своего долголетия в спорте

«Не обедаю». 53-летний трёхкратный призёр ОИ раскрыл секрет своего долголетия в спорте
Аудио-версия:
Комментарии

53-летний японский прыгун с трамплина, трёхкратный призёр Олимпийских игр Нориаки Касаи рассказал, за счёт чего может продолжать выступать на профессиональном уровне в таком возрасте.

«Я не обедаю. Сначала я делал это, чтобы похудеть, но теперь это помогает мне лучше спать. Утром я черпаю энергию из риса и хлеба, а салат ем только в полдень. В сезон, когда мне нужно сбросить ещё больше килограммов, я пропускаю завтрак и пью только чёрный кофе. Иногда вечером я чувствую голод, но желание добиться успеха сильнее аппетита.

Также я всегда беру с собой своё постельное бельё. Матрасы и подушки за границей слишком мягкие. Мой матрас можно свернуть, поэтому я легко могу перевозить его по Европе, так как часто путешествую на машине. Для меня это незаменимый спутник, — сказал Касаи в интервью President.jp.

В книге Касаи «Преодолевая границы» говорится о том, что ещё спортсмен регулярно занимается бегом.

Касаи продолжает выступать на профессиональном уровне, он выиграл серебро ОИ-1994 в Лиллехаммере, серебро и бронзу Игр-2014 в Сочи. Японец является двукратным серебряным и пятикратным бронзовым призёром чемпионатов мира.

Материалы по теме
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android