ФИФА показала трофей женского чемпионата мира по футзалу
Международная федерация футбола (ФИФА) показала трофей чемпионата мира — 2025 по футзалу среди женских команд. Турнир пройдёт на Филиппинах с 21 ноября по 7 декабря.

«Дизайн трофея воплощает суть футзала, а его презентация знаменует собой историческую веху для женского футбола во всём мире», — говорится в сообщении на странице пресс-службы ФИФА в соцсети Х.

Отмечается, что трофей будет впервые представлен на церемонии перед жеребьёвкой, которая состоится 15 сентября в филиппинском городе Тагиг. В ходе жеребьёвки 16 команд-участниц будут разделены на четыре группы, сформированные на основе актуального мирового рейтинга.

