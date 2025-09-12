Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 19
Борцов Сидакова, Усманова и Курбанова более пяти часов не выпускают из аэропорта перед ЧМ

Аудио-версия:
Вице-президент Федерации борьбы Дагестана Махмуд Магомедов сообщил, что российских спортсменов Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова уже пять часов не выпускают из аэропорта Загреба. В столице Хорватии с 13 по 21 сентября пройдёт чемпионат мира.

«Надеюсь, это всё делается не специально. Визы дали в последний день, прилетели через пол-Европы, летели всю ночь, потому что билетов не было уже подходящих. В итоге в аэропорту Загреба не запускают в страну.

Уже более пяти часов держат Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова. Полиция приезжала в отель проверить документы тех, кто уже прилетел, и для подтверждения, что здесь проживают. Так и живём», — написал Махмудов в социальной сети.

Ранее стало известно, что ЧМ в Загребе пропустит двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, ему не выдали шенгенскую визу.

