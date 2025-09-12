Скидки
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 19
Умер олимпийский чемпион и рекордсмен мира по тяжёлой атлетике Андрей Чемеркин

Умер олимпийский чемпион и рекордсмен мира по тяжёлой атлетике Андрей Чемеркин
Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Игр 1996 года в Атланте по тяжёлой атлетике Андрей Чемеркин скончался в возрасте 53 лет, сообщила пресс‑служба Федерации тяжёлой атлетики России.

«Невосполнимая утрата для всего тяжелоатлетического мира. Сегодня ушёл из жизни заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион (1996), бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года, многократный чемпион и призёр мировых и европейских первенств, внутренних российских соревнований, восьмикратный мировой рекордсмен — Андрей Иванович Чемеркин. Человек-эпоха, человек-легенда.

Федерация тяжёлой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении ФТАР.

Чемеркин выиграл золото в супертяжёлом весе на ОИ-1996, стал бронзовым призёром Олимпиады‑2000 в Сиднее. Он — четырёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Несколько раз спортсмен устанавливал мировые рекорды.

