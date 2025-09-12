Скидки
Российских бобслеистов и скелетонистов не допустили к Олимпиаде 2026 года

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов до отборочных турниров на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Решение было принято сегодня, 12 сентября, на конгрессе IBSF в Милане.

«Голосование было тайное, нас не допустили. Девять делегатов проголосовали за, шестеро воздержались, 36 — против», — приводит слова Пегова ТАСС.

Зимняя олимпиада — 2026 в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. На летних ОИ-2024 года в Париже соревновались 15 российских спортсменов в пяти видах спорта. Они выступали в нейтральном статусе.

