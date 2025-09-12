Гунина объяснила, из-за какого заболевания снялась с «Большой швейцарки» — 2025

Российская шахматистка Валентина Гунина рассказала о заболевании, из-за которого снялась с турнира ФИДЕ «Большая швейцарка» — 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

«Есть официальное заключение. В Самарканде была смена погоды. Я среагировала в связи с моим основным заболеванием (волчанкой), у меня аллергический конъюнктивит. Лечение на три недели. К чемпионату России успею прийти в себя. Но играть в Самарканде я никак не могла (а не по плохим результатам).

Плюс 15-го в Сеченовку на полный осмотр и лечение. Жду генно-инженерную капельницу», — написала Гунина в телеграм-канале.

Женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке. Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.