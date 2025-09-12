Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 19
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гунина объяснила, из-за какого заболевания снялась с «Большой швейцарки» — 2025

Гунина объяснила, из-за какого заболевания снялась с «Большой швейцарки» — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Российская шахматистка Валентина Гунина рассказала о заболевании, из-за которого снялась с турнира ФИДЕ «Большая швейцарка» — 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

«Есть официальное заключение. В Самарканде была смена погоды. Я среагировала в связи с моим основным заболеванием (волчанкой), у меня аллергический конъюнктивит. Лечение на три недели. К чемпионату России успею прийти в себя. Но играть в Самарканде я никак не могла (а не по плохим результатам).

Плюс 15-го в Сеченовку на полный осмотр и лечение. Жду генно-инженерную капельницу», — написала Гунина в телеграм-канале.

Женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке. Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.

Материалы по теме
Валентина Гунина снялась с турнира «Большая швейцарка» — 2025 по состоянию здоровья
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android