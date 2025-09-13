Скидки
Другие Новости

В Беговом центре пройдёт открытая тренировка с Дмитрием Неделиным

В субботу, 15 сентября, в 20:00 в Беговом центре на территории «Лужников» начнётся открытая тренировка с Дмитрием Неделиным — мастером спорта по лёгкой атлетике и чемпионом России в марафонском беге.

Занятие начнётся с динамической разминки, затем участников ждут специальные беговые упражнения и пробежка на 5 км в разговорном темпе. Завершит тренировку растяжка, которая поможет расслабить мышцы и ускорить восстановление.

Фото: Беговое сообщество

В этот же день, 15 сентября, в 19:00 в Беговом центре начнётся открытая тренировка с Фёдором Ивановым — рекордсменом России в беге на 400 м с барьерами. В программе — лёгкий бег на 1 км в комфортном темпе, упражнения на мобилизацию суставов, работа с барьерами и комплекс специальных беговых упражнений.

Участие в обеих тренировках бесплатное — по предварительной регистрации на сайте.

Фото: Беговое сообщество

Беговой центр — совместный проект Департамента спорта города Москвы и Бегового сообщества. Центр расположен на территории «Лужников» и работает ежедневно. В инфраструктуру входят беговые дорожки на стадионе (одновременно на них могут тренироваться до 200 человек), зона ОФП и растяжки, раздевалки и камеры хранения.

Новости. Другие
