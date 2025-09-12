Сидакова и ещё двух российских борцов отпустили из аэропорта Загреба, где держали 6 часов

Российский борцов Заурбека Сидаков, Абдуллу Курбанова и Ахмеда Усманова отпустили из аэропорта Загреба, где задержали более чем на шесть часов, сообщил в социальной сети вице-президент Федерации борьбы Дагестана Махмуд Магомедов.

«Хвала всевышнему, всё благополучно решилось. Они на месте. Шесть часов не могли понять, что это просто борцы едут на чемпионат мира», — написал Магомедов.

Ранее стало известно, что ЧМ в Загребе пропустит двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, ему не выдали шенгенскую визу.

Чемпионат мира в столице Хорватии стартует в субботу, 13 сентября, и завершится 21 сентября.