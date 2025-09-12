Олимпийский комитет России выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона ОИ Чемеркина

Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнование в связи с кончиной олимпийского чемпиона и рекордсмена мира по тяжёлой атлетике Андрея Чемеркина. Спортсмена на стало сегодня, 12 сентября, ему было 53 года.

«Спортивное сообщество России понесло невосполнимую утрату. Сегодня на 54-м году жизни скоропостижно скончался олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Андрей Чемеркин.

С его именем связана целая эпоха российской тяжёлой атлетики. Первую крупную победу ставропольский спортсмен одержал в 1994 году — взял золото на чемпионате Европы в супертяжёлом весе. После этого он четырежды выигрывал чемпионаты мира.

В 1996 году Алексей Чемеркин стал чемпионом Олимпийских игр в Атланте, обновив в ходе соревнований мировые рекорды в толчке и в сумме. Всего же на его счету восемь высших мировых достижений. В 1997 году Чемеркин был награждён орденом Мужества.

На Играх 2000 года в Сиднее российский тяжелоатлет завоевал бронзовую награду. После завершения карьеры Андрей Иванович занимался общественной деятельностью, вёл пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Олимпийский комитет России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Чемеркина», — говорится в телеграм-канале ОКР.

