В Федерации бобслея России резко раскритиковали решение о недопуске россиян до ОИ-2026

Пресс-служба Федерации бобслея России отреагировала на решение о недопуске российских спортсменов до отборочных турниров на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Решение было принято сегодня, 12 сентября, на конгрессе Международной федерация бобслея и скелетона (IBSF) в Милане.

«Российская делегация отметила противоречие между стратегией IBSF, нацеленной на расширение числа занимающихся бобслеем и скелетоном, и решением исключить вторую по численности страну в мире, где развиваются эти виды спорта.

Представители подчеркнули: вопрос не стоял о признании или осуждении работы федерации, и тем более — не о поддержке конкретных фамилий. Речь шла исключительно о предоставлении российским спортсменам права индивидуально подавать заявку на нейтральный статус, после чего IBSF могла бы принимать решение в каждом случае отдельно.

Несмотря на аргументы, Конгресс большинством голосов принял решение отказать российским спортсменам в возможности подавать заявки. 34 голоса — против, девять — за, шесть — воздержались.

При этом стоит учитывать, что ряд стран — включая Латвию, Канаду, Германию, Норвегию, США, Австрию и Италию — имели по два голоса. Это серьёзно повлияло на итоговый баланс.

Российская делегация подчёркивает, что в ходе конгресса доносила свою позицию максимально спокойно и аргументированно, как устно, так и письменно. Тем не менее в условиях современной политической обстановки, особенно в Европе, принципы прав человека и олимпийские ценности оказались отодвинуты на второй план.

Уже завтра делегация возвращается домой, где начнутся консультации с руководством Олимпийского комитета и юристами о возможных дальнейших судебных разбирательствах. По мнению российских представителей, позволять подобному беззаконию управлять международным спортом — недопустимо», — говорится в телеграм-канале национальной федерации.

Зимняя Олимпиада — 2026 в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. На летних ОИ-2024 года в Париже соревновались 15 российских спортсменов в пяти видах спорта. Они выступали в нейтральном статусе.