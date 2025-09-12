Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 19
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Федерации бобслея России раскрыли, как Украина препятствовала допуску россиян на ОИ-2026

В Федерации бобслея России раскрыли, как Украина препятствовала допуску россиян на ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Федерации бобслея России рассказала, как представители Украины повлияли на недопуск российских спортсменов до отборочных турниров на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Решение было принято сегодня, 12 сентября, на конгрессе Международной федерация бобслея и скелетона (IBSF) в Милане.

«12 сентября 2025 года в ходе Конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был рассмотрен 15-й пункт повестки дня — вопрос о допуске российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным статусом.

Перед голосованием украинская делегация выступила с презентацией, в которой подвергла критике практически всё: международную федерацию, Олимпийский комитет России, министерство спорта и самих спортсменов. В одном документе оказались смешаны воедино сведения о военной службе, местах работы, активности в социальных сетях, а также проведение сборов в Крыму. В презентации фигурировали имена тренеров и спортсменов, многие из которых уже давно завершили карьеру или не работают в системе.

По словам делегатов, неожиданностью стало решение исполкома IBSF разрешить украинской стороне отдельную презентацию — это не было заранее предусмотрено форматом. Также отмечается, что руководство федерации готовится к выборам в следующем году и стремится сохранить поддержку как можно большего числа стран, избегая публичного выражения позиции в пользу России.

Малые национальные федерации, в свою очередь, могут быть заинтересованы в снижении конкуренции и увеличении собственных квот, которые становятся доступными при отсутствии российских спортсменов», — говорится в телеграм-канале национальной федерации.

Зимняя Олимпиада — 2026 в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. На летних ОИ-2024 года в Париже соревновались 15 российских спортсменов в пяти видах спорта. Они выступали в нейтральном статусе.

Материалы по теме
В Федерации бобслея России резко раскритиковали решение о недопуске россиян до ОИ-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android