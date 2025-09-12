В Федерации бобслея России раскрыли, как Украина препятствовала допуску россиян на ОИ-2026

Пресс-служба Федерации бобслея России рассказала, как представители Украины повлияли на недопуск российских спортсменов до отборочных турниров на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Решение было принято сегодня, 12 сентября, на конгрессе Международной федерация бобслея и скелетона (IBSF) в Милане.

«12 сентября 2025 года в ходе Конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был рассмотрен 15-й пункт повестки дня — вопрос о допуске российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным статусом.

Перед голосованием украинская делегация выступила с презентацией, в которой подвергла критике практически всё: международную федерацию, Олимпийский комитет России, министерство спорта и самих спортсменов. В одном документе оказались смешаны воедино сведения о военной службе, местах работы, активности в социальных сетях, а также проведение сборов в Крыму. В презентации фигурировали имена тренеров и спортсменов, многие из которых уже давно завершили карьеру или не работают в системе.

По словам делегатов, неожиданностью стало решение исполкома IBSF разрешить украинской стороне отдельную презентацию — это не было заранее предусмотрено форматом. Также отмечается, что руководство федерации готовится к выборам в следующем году и стремится сохранить поддержку как можно большего числа стран, избегая публичного выражения позиции в пользу России.

Малые национальные федерации, в свою очередь, могут быть заинтересованы в снижении конкуренции и увеличении собственных квот, которые становятся доступными при отсутствии российских спортсменов», — говорится в телеграм-канале национальной федерации.

Зимняя Олимпиада — 2026 в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. На летних ОИ-2024 года в Париже соревновались 15 российских спортсменов в пяти видах спорта. Они выступали в нейтральном статусе.