Екатерина Лагно одержала победу в 8-м туре «Большой швейцарки»

Российская шахматистка Екатерина Лагно одержала победу в 8-м туре турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан). Она одолела представительницу Украины Марию Музычук — 1:0.

Ранее в 7-м туре Лагно сыграла вничью с болгарской спортсменкой Антоанетой Стефановой, а в 6-м туре оказалась сильнее Динары Вагнер из Германии.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке. Шахматистки, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов.

Соревнования продлятся до 15 сентября. Все партии пройдут с контролем 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут – до конца поединка с добавлением 30 секунд за каждое действие. При этом игрокам запрещено предлагать ничью до 30-го хода.