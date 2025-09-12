Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стали известны итоги жеребьёвки ЧМ-2025 по вольной борьбе

Стали известны итоги жеребьёвки ЧМ-2025 по вольной борьбе
Аудио-версия:
Комментарии

В Загребе (Хорватия) прошла жеребьёвка чемпионата мира по вольной борьбе — 2025. Своих соперников узнали российские спортсмены, которые выступят на турнире в нейтральном статусе. Заурбек Сидаков (до 74 кг) на старте встретится с Тураном Байрановым из Азербайджана, а Заур Угуев (до 61 кг) начнёт свой путь с 1/8 финала, где сразится с сильнейшим в паре Манвел Хндзрцян (Армения) — Симоне Пиродду (Италия).

Соперники российских борцов на ЧМ-2025 по вольной борьбе:

  • до 57 кг, квалификация: Муса Мехтиханов — Айаал Белолюбский (Таджикистан);
  • до 61 кг, 1/8 финала: Заур Угуев — Манвел Хндзрцян (Армения) или Симоне Пиродду (Италия);
  • до 65 кг, 1/16 финала: Ибрагим Ибрагимов — Гантулга Батбаатар (Монголия);
  • до 70 кг, квалификация: Сайын Казырык — Алексей Борута (Украина);
  • до 74 кг, 1/16 финала: Заурбек Сидаков — Туран Байрамов (Азербайджан);
  • до 79 кг, квалификация: Ахмед Усманов — Якуб Шихджамалов (Румыния);
  • до 86 кг, квалификация: Ибрагим Кадиев — Цезарь Садовски (Польша);
  • до 92 кг, квалификация: Аманула Гаджимагомедов — Альперен Токгоз (Турция);
  • до 97 кг, квалификация: Магомед Курбанов — Ризабек Айтимухан (Казахстан);
  • до 125 кг, Абдулла Курбанов — Уайт Хендриксон (США).

Первые схватки пройдут завтра, 13 сентября. На ковёр выйдут представители весовых категорий до 61, 70, 86 и 125 кг.

Материалы по теме
Садулаева опять не пустили на ЧМ по борьбе! А кто из наших выступит на турнире?
Садулаева опять не пустили на ЧМ по борьбе! А кто из наших выступит на турнире?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android