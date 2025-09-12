Стали известны итоги жеребьёвки ЧМ-2025 по вольной борьбе

В Загребе (Хорватия) прошла жеребьёвка чемпионата мира по вольной борьбе — 2025. Своих соперников узнали российские спортсмены, которые выступят на турнире в нейтральном статусе. Заурбек Сидаков (до 74 кг) на старте встретится с Тураном Байрановым из Азербайджана, а Заур Угуев (до 61 кг) начнёт свой путь с 1/8 финала, где сразится с сильнейшим в паре Манвел Хндзрцян (Армения) — Симоне Пиродду (Италия).

Соперники российских борцов на ЧМ-2025 по вольной борьбе:

до 57 кг, квалификация: Муса Мехтиханов — Айаал Белолюбский (Таджикистан);

до 61 кг, 1/8 финала: Заур Угуев — Манвел Хндзрцян (Армения) или Симоне Пиродду (Италия);

до 65 кг, 1/16 финала: Ибрагим Ибрагимов — Гантулга Батбаатар (Монголия);

до 70 кг, квалификация: Сайын Казырык — Алексей Борута (Украина);

до 74 кг, 1/16 финала: Заурбек Сидаков — Туран Байрамов (Азербайджан);

до 79 кг, квалификация: Ахмед Усманов — Якуб Шихджамалов (Румыния);

до 86 кг, квалификация: Ибрагим Кадиев — Цезарь Садовски (Польша);

до 92 кг, квалификация: Аманула Гаджимагомедов — Альперен Токгоз (Турция);

до 97 кг, квалификация: Магомед Курбанов — Ризабек Айтимухан (Казахстан);

до 125 кг, Абдулла Курбанов — Уайт Хендриксон (США).

Первые схватки пройдут завтра, 13 сентября. На ковёр выйдут представители весовых категорий до 61, 70, 86 и 125 кг.